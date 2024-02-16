Россиянин расправился с посетителем кафе и получил 10 лет колонии

В Алтайском крае суд приговорил к 10 годам лишения свободы 22-летнего местного жителя, расправившегося с 29-летним мужчиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, ночью 17 июля 2023 года два посетителя поссорились в кафе города Бийска. Осужденный дважды ударил оппонента по голове, нанеся ему черепно-мозговую травму. Спасти избитого не удалось.