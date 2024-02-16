Трое граждан США рискуют получить сроки до 15 лет за участие в конференции в РФ

Трое граждан Соединенных Штатов рискуют получить тюремные сроки до 15 лет за участие в конференции в России . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу неправительственной организации (НПО) "Центр политических инноваций" Калеба Маупина.

" Министерство юстиции США предъявило обвинения Джесси Невелу, Пенни Хессу, Омали Ешителе. Им грозит до 15 лет тюрьмы. Суд назначен на сентябрь. Администрация Байдена обвиняет их в том, что мы собираемся сделать - в участии в международной конференции в России. Это совершенно возмутительно. Это атака на свободу собраний, свободу путешествий, свободу слова", - заявил Маупин.

Глава НПО отметил, что трое граждан США были задержаны, им предъявлены обвинения в "распространении российский пропаганды". До этого президент России Владимир Путин заявил, что в войне пропаганды с США сложно победить. По словам главы государства, это сложно сделать, так как Соединенные Штаты контролируют "все мировые" и "очень многие европейские" СМИ.