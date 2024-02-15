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В Каспийском море затонуло судно с пассажирами и судоводителем

Маломерное судно, на котором находились два пассажира и судоводитель, затонуло в Каспийском море в связи с непогодой. Об этом говорится в заявлении пресс-службы западного межрегионального СУ на транспорте СК России.

В Каспийском море затонуло судно с пассажирами
© РИА Новости

По предварительной информации, на расстоянии около семи километров от береговой линии судно перевернулось, и все люди оказались в воде.

«Пробыв в холодной воде более трёх часов, двое мужчин пропали без вести. Ещё один был подобран и доставлен на берег проходящей лодкой, и в последующем госпитализирован», — сказано в сообщении.

Продолжается поиск пропавших, устанавливается место затопления судна. Также следователи организовали проверку.

В конце декабря в Красноярском крае двое рыбаков провалились под лёд и пропали.

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