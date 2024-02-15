В США закрыли авиабазу после сообщений о стрельбе
Базу ВВС Мальмстрем в Грейт-Фоллс (штат Монтана, США) временно закрыли после сообщений о стрельбе на ее территории. Данных о пострадавших нет. Об этом пишет The Seattle Times.
Инцидент произошел в 10:30 утра по местному времени. Военные начали контртеррористические учения. В этот момент поступило сообщение о наличии на территории базы реального злоумышленника, вооруженного огнестрельным оружием.
Информация сразу же была доведена до департамента полиции. Стражи порядка направили усиленные патрули в район базы и к ближайшим школам.
Вместе с тем, по данным газеты, обнаружить мужчину с оружием пока не удалось. Информация о стрельбе проверяется. Карантин снят.
Напомним, что Мальмстрем — одна из трех баз, на которых находятся в больших количествах межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III. Охрану объекта несут снайпера на вышках, вертолеты, патрули на бронетехнике. Руководство базы проводит регулярные тренировки с личным составом.