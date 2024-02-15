МВД РФ объявило в розыск бывшего депутата Магомеда Гаджиева*

МВД России объявило в розыск бывшего депутата Госдумы РФ Магомеда Гаджиева* (признан иноагентом). Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на базу розыска ведомства.

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Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.

«Магомед Тажудинович Гаджиев, 7.4.1965. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — отмечается в базе.

Ранее Минюст РФ объявил о внесении Гаджиева в реестр иноагентов за распространение недостоверной информации о действиях ВС РФ, призывы против СВО, получение поддержки со стороны иностранных информационных площадок.

Напомним, что накануне Гагаринский суд Москвы заочно арестовал Илью Новикова* (признан иноагентом в РФ), бывшего члена Адвокатской палаты Москвы, по делу о распространении фейков о российской армии.