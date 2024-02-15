Дочь отрезала голову отцу после запрета встречаться с бойфрендом

В Индии девушка с помощью бойфренда расправилась с отцом, который выступал против ее отношений. Об этом сообщает News9Live.

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47-летний школьный учитель по имени Марияппа из города Кунигал, штат Карнатака, запретил дочери Хемлате встречаться с ее возлюбленным. Отец напал на бойфренда дочери, Шантакумара, и потребовал, чтобы тот держался от нее подальше.

Тогда же Хемлата и ее возлюбленный решили расправиться с Марияппой. Чтобы совершить преступление, они объединились с пятью сообщниками. Кроме того, к ним присоединилась жена Марияппы. Преступники подкараулили мужчину, когда тот возвращался домой с работы, и набросились на него. Марияппе отрезали голову.

Хемлата сразу сообщила о произошедшем в полицию, пытаясь отвести от себя подозрения. Несмотря на это, в ходе расследования правоохранители выяснили, что она все же причастна к преступлению. Остальных участников расправы также нашли и арестовали.