Москвич надругался над падчерицей на востоке столицы

Житель столичного района Косино-Ухтомский надругался над своей падчерицей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по городу Юлия Иванова в четверг, 15 февраля.

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По ее словам, преступление было совершено в квартире на Святоозерской улице. Мужчина остался вдвоем с падчерицей и, воспользовавшись ситуацией, надругался над ней. Спустя время девочка смогла выбежать на улицу и рассказать о произошедшем матери. Шокированная женщина обратилась в правоохранительные органы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Подозреваемый попытался скрыться, однако был задержан на одном из вокзалов. Выяснилось, что он был ранее неоднократно судим.

— Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Перовским районным судом города Москвы об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — подчеркнула Иванова.