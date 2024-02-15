Москвич надругался над падчерицей на востоке столицы
Житель столичного района Косино-Ухтомский надругался над своей падчерицей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по городу Юлия Иванова в четверг, 15 февраля.
По ее словам, преступление было совершено в квартире на Святоозерской улице. Мужчина остался вдвоем с падчерицей и, воспользовавшись ситуацией, надругался над ней. Спустя время девочка смогла выбежать на улицу и рассказать о произошедшем матери. Шокированная женщина обратилась в правоохранительные органы.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Подозреваемый попытался скрыться, однако был задержан на одном из вокзалов. Выяснилось, что он был ранее неоднократно судим.
— Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Перовским районным судом города Москвы об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — подчеркнула Иванова.
Похожая история произошла в столичном районе Южное Бутово. Возле одного из административных зданий злоумышленник заприметил 13-летнюю девочку без сопровождения взрослых. Воспользовавшись ситуацией, мужчина надругался над школьницей.