Суд в Москве признал вину бизнесмена в подготовке убийства конкурента

Суд присяжных в Москве признал вину 79-летнего бизнесмена в подготовке убийства конкурента в 2010 году
В столице вынесен обвинительный вердикт суда присяжных по уголовному делу в отношении 79-летнего Владимира Татусова о подготовке к убийству бизнесмена. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.
«Следствием и судом присяжных установлено, что Татусов в октябре 2010 года на почве финансового конфликта, связанного с конкуренцией между ним и другим предпринимателем в сфере производства сборно-щитовых домов, принял решение устранить мужчину. Об этом он сообщил своему знакомому, который из корыстных побуждений предложил Татусову убить предпринимателя за денежное вознаграждение. Татусов согласился и передал ему денежные средства, поручив организовать убийство, а именно подыскать соучастников, распределить преступные роли, наблюдение за местами частого посещения потерпевшего, приискать орудия совершения преступления, выбрать место и способ убийства, а также создать Татусову алиби», – сказала собеседница агентства.
Она пояснила, что устранить конкурента Татусов и соучастники не смогли, поскольку их криминальный план не позволили осуществить следователи СК и сотрудники оперативных служб. Установлены и допрошены множество свидетелей, изучены переписка и телефонные разговоры соучастников. В итоге получены неопровержимые доказательства, изобличающие Татусова. Коллегия присяжных заседателей в отношении подсудимого постановила обвинительный вердикт. Татусов признан виновным по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «ж», п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Приготовление к убийству из корыстных побуждений»). На основании вердикта суд постановит приговор. Как уточнила Иванова, ранее в отношении трех соучастников Татусова был вынесен обвинительный приговор.