Суд в Москве признал вину бизнесмена в подготовке убийства конкурента

«Следствием и судом присяжных установлено, что Татусов в октябре 2010 года на почве финансового конфликта, связанного с конкуренцией между ним и другим предпринимателем в сфере производства сборно-щитовых домов, принял решение устранить мужчину. Об этом он сообщил своему знакомому, который из корыстных побуждений предложил Татусову убить предпринимателя за денежное вознаграждение. Татусов согласился и передал ему денежные средства, поручив организовать убийство, а именно подыскать соучастников, распределить преступные роли, наблюдение за местами частого посещения потерпевшего, приискать орудия совершения преступления, выбрать место и способ убийства, а также создать Татусову алиби», – сказала собеседница агентства.