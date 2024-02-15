Сторонника «Яблока» арестовали за развратные действия против несовершеннолетней

Беловский городской суд отправил под стражу кандидата в члены партии "Яблоко", координатора "Голоса" (признано в России иноагентом) в Кемеровской области Сергея Пискунова (признан в России иноагентом) в рамках расследования уголовного дела о развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Ранее партия "Яблоко"сообщала о задержании Сергея Пискунова. По их данным, активиста подозревали по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, он был задержан на границе с Казахстаном при попытке покинуть Россию.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 дней, то есть до 12 апреля", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что заседание проходило в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста). Однако статус Пискунова при этом не уточняется, так как судебное заседание проходило в закрытом режиме.