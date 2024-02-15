В Москве пропал шеф-повар Ritz-Carlton
Супруга аргентинского шеф-повара отеля Ritz-Carlton Мартина Реппето сообщила о его пропаже в Москве, пишет Mash.
Уточняется, что супруги не живут вместе уже полгода, однако контактируют друг с другом по телефону на регулярной основе.
«С конца января супруг перестал звонить и брать трубку. Где он и куда мог пропасть — девушка не знает. Полиция начала проверку», — отмечает канал.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что в Москве один человек пропал без вести во время крупного пожара в здании «Известий» на Пушкинской площади. Как указали авторы издания, по предварительным данным, пожар начался в здании «Известий» рано утром 15 февраля, потом огонь перекинулся на помещение ночного клуба Lookin Rooms, а далее в бар «Резиденция». По словам очевидцев, из заведений экстренно эвакуировали людей.
Также ранее стало известно, что волонтеры в Тюменской области нашли пропавшего 15 лет назад мужчину. Он потерял память, все эти годы его искала родная сестра, рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».