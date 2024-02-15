В Москве пропал шеф-повар Ritz-Carlton

Супруга аргентинского шеф-повара отеля Ritz-Carlton Мартина Реппето сообщила о его пропаже в Москве, пишет Mash.

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Уточняется, что супруги не живут вместе уже полгода, однако контактируют друг с другом по телефону на регулярной основе.

«С конца января супруг перестал звонить и брать трубку. Где он и куда мог пропасть — девушка не знает. Полиция начала проверку», — отмечает канал.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что в Москве один человек пропал без вести во время крупного пожара в здании «Известий» на Пушкинской площади. Как указали авторы издания, по предварительным данным, пожар начался в здании «Известий» рано утром 15 февраля, потом огонь перекинулся на помещение ночного клуба Lookin Rooms, а далее в бар «Резиденция». По словам очевидцев, из заведений экстренно эвакуировали людей.