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Взрыв произошел в районе российского оборонного предприятия

В Бийске Алтайского края взрыв произошел в районе оборонного предприятия. Жители российского города отметили, что услышали громкий звук, а затем почувствовали мощную волну, от которой дрожали стекла в домах. Местный мэр Виктор Щигрев в своем Telegram-канале прокомментировал инцидент.

Взрыв произошел в районе российского оборонного предприятия
© Lenta.ru

По его данным, хлопок раздался в районе промзоны в Бийске.

«Это, согласно технологическому процессу, проводились работы одним из предприятий нашего города. Повода для беспокойства нет», — разъяснил Щигрев.

Власти Алтайского края не стали раскрывать, на каком именно предприятии был слышен громкий звук. В некоторых Telegram-каналах предположили, что все произошло на режимном заводе АО «Федеральный научно-производственный центр "Алтай"» (ФНПЦ «Алтай»).

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Ранее сообщалось, что на оборонном заводе под Ижевском произошел мощный взрыв. Впоследствии власти Удмуртии разъяснили, что там проходили испытания ракетных двигателей.

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