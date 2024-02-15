Взрыв произошел в районе российского оборонного предприятия

В Бийске Алтайского края взрыв произошел в районе оборонного предприятия. Жители российского города отметили, что услышали громкий звук, а затем почувствовали мощную волну, от которой дрожали стекла в домах. Местный мэр Виктор Щигрев в своем Telegram-канале прокомментировал инцидент.

© Lenta.ru

По его данным, хлопок раздался в районе промзоны в Бийске.

«Это, согласно технологическому процессу, проводились работы одним из предприятий нашего города. Повода для беспокойства нет», — разъяснил Щигрев.

Власти Алтайского края не стали раскрывать, на каком именно предприятии был слышен громкий звук. В некоторых Telegram-каналах предположили, что все произошло на режимном заводе АО «Федеральный научно-производственный центр "Алтай"» (ФНПЦ «Алтай»).