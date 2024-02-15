Омские школьники избили сверстника головой об трубу, его забрали на скорой помощи

В Омске школьники избили сверстника головой об трубу
В Омске четверо школьников избили сверстника головой об трубу, пострадавшего забрали на скорой помощи. Об этом сообщает портал Om1.ru.
По информации портала, инцидент произошел между учащимися гимназии №142 после окончания занятий. Четыре школьника избили одноклассника головой об трубу — у мальчика оказался рассечен лоб. Несовершеннолетнего забрали медики скорой помощи, информации о его состоянии не поступало.
В департаменте образования омской мэрии отреагировали на произошедшее, сообщает Om1.ru. 15 февраля родителей участников инцидента пригласят для урегулирования конфликта. Отмечается, что при необходимости к ситуации привлекут специализированные службы.
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