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В Омске школьники избили сверстника головой об трубу

В Омске четверо школьников избили сверстника головой об трубу, пострадавшего забрали на скорой помощи. Об этом сообщает портал Om1.ru.

Омские школьники избили сверстника головой об трубу, его забрали на скорой помощи
© Газета.Ru

По информации портала, инцидент произошел между учащимися гимназии №142 после окончания занятий. Четыре школьника избили одноклассника головой об трубу — у мальчика оказался рассечен лоб. Несовершеннолетнего забрали медики скорой помощи, информации о его состоянии не поступало.

В департаменте образования омской мэрии отреагировали на произошедшее, сообщает Om1.ru. 15 февраля родителей участников инцидента пригласят для урегулирования конфликта. Отмечается, что при необходимости к ситуации привлекут специализированные службы.

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