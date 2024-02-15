Раскрыты личности пострадавших в перестрелке в центре Москвы мужчин

Среди пострадавших в перестрелке, устроенной в центре Москвы , оказался 29-летний боец ММА из Чечни . Ему потребовалась экстренная операция из-за застрявшей в бедре пули, сообщает Telegram-канал Mash. Lenta.ru

По данным канала, спортсмен Расул Очаев вместе со своим товарищем — 38-летним водителем Виталием Чиботарем — попал на своем Lexus в аварию у отеля «Золотое кольцо». На дороге у мужчин завязался конфликт с дочерью главы Федерации бокса ДНР Эмилией Саркисян, после чего к женщине на помощь приехали вооруженные охранники отца. Как пишет Mash, в итоге завязалась перестрелка, в больнице оказались Очаев и двое телохранителей Армена Саркисяна. News.ru