Три человека напали на сотрудника полиции в Чечне

Следствие возбудило уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов после того, как трое вооруженных злоумышленников совершили нападение на полицейского, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). По данным следствия, ночью 14 февраля в селе Старый Ачхой трое неустановленных на данный момент лиц, вооруженных огнестрельным оружием, совершили нападение на полицейского", - говорится в сообщении.