После стрельбы в центре Москвы возбудили уголовное дело

Фигурантом дела стал мужчина 1994 года рождения. Он задержан, уточнили «Ленте.ру» в столичной прокуратуре. По предварительным данным, 29-летний подозреваемый в ходе конфликта на улице Плющиха начал стрельбу из травматического пистолета марки Grand Power модели E-12 F по незнакомым мужчинам. Стрельба на улице Плющихе в центре Москва произошла вечером 14 февраля из-за того, что автомобиль Lexus на Арбате агрессивно перестроился и задел Mercedes. Хозяйка поврежденной иномарки вместе с мужем решила оформлять ДТП, они поехали с лихачами на Плющиху, однако водитель и пассажир Lexus начали грубо себя вести. На место прибыли друзья владелицы Mercedes.