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В Петербурге задержали повара, который жестоко избил шестилетнего сына

Жителя Петербурга подозревают в избиении шестилетнего ребенка. Об этом сообщает 78.ru.

В Петербурге мальчик попал в травматологию с сотрясением и ушибами после наказания отца
© Газета.Ru

Инцидент произошел на Союзном проспекте. По предварительной информации, полиция прибыла на место после звонка соседей, услышавших громкий крик мальчика.

По версии правоохранителей, звуки издавал ребенок, которого наказывал 30-летний отец в одной из квартир. О том, по какой причине петербуржец решил ударить сына, не сообщается.

В результате ребенок получил ушибы головы, лица, груди, спины и рук и сотрясение мозга. Приехавшие на место медики оперативно госпитализировали мальчика в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», причиной наказания стала жалоба сожительницы. Она показала мужчине фото оборванных обоев и заявила, что это сделал его сын.

Помимо мальчика, у россиянина есть дочь. На данный момент дети вместе с сожительницей и ее девочкой живут в однокомнатной квартире. Глава семьи работает поваром.

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