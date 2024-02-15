Сотрудники служб безопасности обнаружили у пассажира в терминале С аэропорта «Шереметьево» предмет, похожий на взрывное устройство. Как сообщает РИА Новости, проверка показала, что это зажигалка, выполненная в виде боевой гранаты.

Подозрительный предмет обнаружили примерно в 6 утра. На время проверки пассажиров и работников перенаправляли на другой терминал. В результате взрывотехники признали зажигалку не угрожающей окружающим, после чего пункт досмотра в терминале продолжил свою работу.

Ранее СМИ сообщали, что утром в аэропорту возникли длинные очереди на вход в терминалы. Как писал РБК, пилот одного из рейсов после взлета заявил пассажирам о «полном коллапсе» и пожаловался на сложности с заправкой самолета.