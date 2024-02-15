В России участники драки вызвали скорую и избили бригаду врачей

В Волгограде участники драки вызвали бригаду скорой помощи, а затем напали на прибывших врачей, которых вызвали для помощи пострадавшим. Об этом сообщила городская Клиническая станция скорой помощи на странице во «ВКонтакте».

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Драка произошла на улице Зерноградской в Красноармейском районе российского города. Ее участники разбили лобовое стекло автомобиля скорой. Бригада врачей воспользовалась тревожной кнопкой и сообщила о происшествии в полицию.

Медики оказали помощь двум пострадавшим 20 и 22 лет. Их госпитализировали после полученных во время драки травм.