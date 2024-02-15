Суд заочно арестовал Сонина* и Гозмана* по обвинению в фейках

Агентство отмечает, что Гозмана* и Сонина** просят арестовать по делу о фейках о российской армии.

В декабре источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что против Гозмана* возбудили дело о публичном распространении ложной информации о ВС РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. Основанием, по словам собеседника агентства, стали посты в соцсетях.