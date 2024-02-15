Суд заочно арестовал Сонина* и Гозмана* по обвинению в фейках

СК попросил об аресте Гозмана* и Сонина**
Следственный комитет (СК) России ходатайствовал о заочном аресте экс-председателя партии «Союз правых сил» Леонида Гозмана (внесен в список СМИ-иноагентов в России) и экономиста Константина Сонина (внесен в список физлиц-иноагентов России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
Агентство отмечает, что Гозмана* и Сонина** просят арестовать по делу о фейках о российской армии.
В список СМИ-иноагентов Гозмана* внесли весной 2022 года. Сонина** признали иноагентом в сентябре 2023-го.
В декабре источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что против Гозмана* возбудили дело о публичном распространении ложной информации о ВС РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. Основанием, по словам собеседника агентства, стали посты в соцсетях.
* признан СМИ-иноагентом
** физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента