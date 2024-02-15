Прокуратура контролирует расследование обстоятельств пожара в «Известия Hall»

«В нежилом реконструируемом здании на Пушкинской площади произошел пожар. Информации о пострадавших не поступало. На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует и.о. Тверского межрайонного прокурора Николай Чекашкин. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», – говорится в сообщении.