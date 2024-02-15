Купол обрушился во дворе горящего здания «Известия холл»

В Москве горит здание «Известия холл» на Пушкинской площади, площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС. Первые сообщения о пожаре поступили около половины седьмого утра.

Возгорание началось во внутреннем дворе. По данным МЧС, горят три выселенных металлических здания на внутридворовой территории. Обрушился металлический купол одного из них. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти. Информация о пострадавших не поступала.

В Дептрансе заявили, что перекрыты три полосы из четырех по Тверской улице в сторону Садового кольца и одна по Большому Путинковскому переулку.