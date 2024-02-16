В Астрахани загорелся жилой дом

Возгорание на площади 400 кв. м произошло в жилом доме на площади Шаумяна в Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
"16.02.2024 в 04:59 мин (03:59 мск) в Кировском районе, г. Астрахань, пл. Шаумяна, д. 24, произошло загорание кровли, внутренней отделки жилого дома и вещей б/у на общей площади 400 кв. м", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу. К ликвидации пожара привлечены 36 человек и 12 единиц техники.