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Россиянин Артем Усс рассказал о побеге из-под ареста в Италии

Сын бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса Артем рассказал о своем побеге из-под ареста в Италии. Об этом он заявил в интервью РБК.

Россиянин Артем Усс рассказал о побеге из-под ареста в Италии
© Lenta.ru

По его словам, все случилось «абсолютно внезапно». В беседе Усс опроверг причастность его семьи к оплате за «покупку услуг» за побег. Подобные слухи он назвал смехотворными.

«Я бизнесмен, а не герой "бондианы"», — добавил Усс.

При этом он не стал называть организаторов побега.

В марте 2023 года задержанный в Италии Артем Усс совершил побег из-под домашнего ареста, срезав электронный браслет.

Накануне в Милане было принято решение о его экстрадиции в США. При этом еще в январе того же года предприниматель захотел быть экстрадированным в Россию, где против него заведено дело по обвинениям в мошенничестве.

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