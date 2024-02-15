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Камчатку сотрясли подземные толчки

Камчатский край вновь трясет – ученые-сейсмологи зафиксировали сразу два мощных подземных толчка у берегов полуострова.

Камчатку сотрясли подземные толчки
© ТАСС

«Два землетрясения произошли в Авачинском заливе. Эпицентры толчков находились неподалеку друг от друга. Землетрясение магнитудой 4,4 в 129 километрах от Петропавловска-Камчатского, следующий толчок магнитудой 4,8 - в 136 километрах от города», - сообщает новость Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, в населенных пунктах Камчатского края эти подземные толчки местным населением не ощущались. Пострадавших и каких-либо разрушений нет.

Ранее «СП» писала о том, что подземные толчки магнитудой 6,1 зафиксировали в Чили.

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