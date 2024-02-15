Камчатку сотрясли подземные толчки

«Два землетрясения произошли в Авачинском заливе. Эпицентры толчков находились неподалеку друг от друга. Землетрясение магнитудой 4,4 в 129 километрах от Петропавловска-Камчатского, следующий толчок магнитудой 4,8 - в 136 километрах от города», - сообщает новость Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.