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В Курской области произошел пожар на нефтебазе после атаки дрона ВСУ

В Курском районе произошло возгорание на нефтебазе после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор области Роман Старовойт в Telegram.

В Курской области произошел пожар на нефтебазе после атаки дрона ВСУ
© ТАСС

По предварительной информации в результате происшествия никто не пострадал.

«Все спецслужбы в данный момент работают на месте. Прошу сохранять спокойствие», — говорится в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли хутор Олешня Суджанского района Курской области и повредили линию электропередачи (ЛЭП). При обстреле также были повреждены несколько жилых домов и легковых автомобилей.

Беспилотник ВСУ повредил инфраструктурные объекты в Курской области

Происшествия
Роман Старовойт
Курская Область
Украина
Пожар в Курске
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