Фура с двумя дальнобойщиками внутри взорвалась в Ярославской области

Большегрузная фура взорвалась на трассе М-8 в Ярославской области , рядом с поселком Семибратово, сообщает «КП-Ярославль». Внутри в этот момент спали, по предварительным данным, два дальнобойщика. Оба доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.

Посреди ночи в кабине произошел взрыв газового баллона, после чего фура вспыхнула. Сперва пострадавшие были госпитализированы в Ростов, затем их перевели в больницу в Ярославле. Врачи их состояние оценивают как тяжелое, но стабильное.