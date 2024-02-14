Фура с двумя дальнобойщиками внутри взорвалась в Ярославской области
Большегрузная фура взорвалась на трассе М-8 в Ярославской области, рядом с поселком Семибратово, сообщает «КП-Ярославль». Внутри в этот момент спали, по предварительным данным, два дальнобойщика. Оба доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.
Посреди ночи в кабине произошел взрыв газового баллона, после чего фура вспыхнула. Сперва пострадавшие были госпитализированы в Ростов, затем их перевели в больницу в Ярославле. Врачи их состояние оценивают как тяжелое, но стабильное.