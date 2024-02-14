В центре Москвы произошла стрельба, есть пострадавшие

В центре Москвы произошла стрельба. По предварительным данным, пострадали три человека, пишет Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в среду, 14 февраля, на Плющихе недалеко от гостиницы «Золотое кольцо».

«На улице Плющиха были слышны хлопки и звуки выстрелов», — рассказали очевидцы.

Причиной стрельбы стал дорожный конфликт. Водитель автомобиля «Лексус» при перестроении задел «Мерседес». Участники ДТП пытались разрешить ситуацию по закону, но им не удалось договориться, сообщает Telegram-канал «112».

Водители и пассажиры вступили в перепалку, затем «один из мужчин, которые ехали в «Лексусе», выхватил травмат и открыл огонь».

На место происшествия прибыли полицейские, Росгвардия, патрульные машины ДПС и несколько карет скорой помощи. Стрелявший задержан, двое раненых госпитализированы.