Суд продлил арест Удальцова по делу об оправдании терроризма
Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест координатору "Левого фронта" Сергею Удальцову по делу об оправдании терроризма. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Удальцову меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца", - сказали в пресс-службе.
Предыдущий срок ареста обвиняемого истекал 15 февраля.
Удальцову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма с использованием интернета). Поводом послужил пост в его телеграм-канале в поддержку членов марксистского кружка из Уфы, осужденных за терроризм. По словам адвоката, в тех действиях лидера "Левого фронта", которые ему инкриминируют, отсутствует состав преступления.
В 2014 году Мосгорсуд признал Удальцова виновным в организации массовых беспорядков, он был приговорен к 4,5 года колонии. Вину он не признал. В августе 2017 года Удальцов был освобожден.
В феврале этого года Росфинмониторинг внес Удальцова в перечень террористов и экстремистов.