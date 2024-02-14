Суд заочно арестовал в Москве бывшего адвоката Новикова*

Гагаринский суд Москвы заочно арестовал Илью Новикова* (признан иноагентом в РФ), бывшего члена Адвокатской палаты Москвы, по делу о распространении фейков о российской армии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

В пресс-службе пояснили, что Новикова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ.

«Вынесено постановление об избрании заочного ареста в отношении Новикова Ильи Сергеевича сроком на два месяца с момента экстрадиции или депортации», — уточнили в суде.

По данным агентства, в октябре 2023 года ФСБ возбудила против бывшего адвоката дело о госизмене. Его подозревают в «переходе на сторону противника».

Напомним, что до отъезда из России Новиков участвовал в политических процессах. В частности, он защищал украинку Надежду Савченко, обвиняемую в причастности к гибели российских журналистов.