Россиянин пролетел 16 этажей в сорвавшемся лифте

В Сургуте мужчина пролетел 16 этажей в сорвавшемся лифте. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в сообществе «Местоположение ДПС Сургут [МДПС86] @mdps86» во «ВКонтакте».

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Инцидент произошел в доме, расположенном по адресу улица Университетская, 21 — лифт в нем сорвался с 16 этажа и пролетел, тормозя, до первого. Находящийся внутри кабины мужчина снял падение конструкции на телефон. На записи, помимо его эмоциональных комментариев происходящего, можно услышать скрип и лязг конструкции. По словам жильцов, падение лифта и крик мужчины слышал весь дом.

Потерпевший россиянин чудом уцелел благодаря сработавшим предохранителям. Жильцы утверждают, что мужчину вызволяли из лифта около часа. Позже житель Сургута признался, что в момент падения у него пролетела перед глазами вся жизнь. О том, получил ли он какие-либо травмы, не уточняется.