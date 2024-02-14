Поглумившегося над Кораном на видео восьмиклассника затравили в школе

В Кабардино-Балкарии 14-летний восьмиклассник извинился за глумление над Кораном. Этому предшествовала травля в школе, видео которой опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

Ранее по местным чатам разошелся ролик, на котором школьник уничижительно высказался в адрес Корана, а также изобразил оскорбительные действия с листком бумаги, якобы вырванном из священной книги мусульман. Запись увидели ученики школы, в которую ходит восьмиклассник.

На появившихся в сети кадрах видно, как в туалете учебного заведения подростка окружили сверстники, один из которых наносит мальчику удар по лицу. Затем в помещение заходит еще один школьник, который хватает пошутившего над Кораном за шею и наносит удар ногой по ягодицам.

После этого на ролик с глумлением над Кораном отреагировали в Духовном управлении мусульман Кабардино-Балкарии, куда всех участников видео пригласили с родителями для беседы, сообщается в Telegram-канале религиозной организации. Ее председатель Хазраталий Дзасежев заявил, что подростки совершили безнравственный поступок, порочащий всю республику. Сам школьник, пошутивший над книгой, извинился перед мусульманами всего мира и заверил, что раскаивается.

Ранее, в июле 2023 года, житель Кабардино-Балкарии попытался сжечь несколько экземпляров Корана. Мужчина пробрался в мечеть, облил религиозную литературу бензином и поджег ее.