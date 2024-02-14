В Петербурге загорелся склад недалеко от газозаправочной станции

В Санкт-Петербурге загорелся склад, расположенный недалеко от газозаправочной станции. Снятую очевидцем видеозапись опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На кадрах видно охваченное огнем здание и выезжающий с прилегающей территории тягач с цистерной с надписью «пропан — огнеопасно».

Сотрудников противопожарной службы в момент съемки видео на месте ЧП нет, отмечает канал. Сведений о пострадавших не приводится.