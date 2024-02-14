Мосгорсуд отменил постановление об отказе в УДО экс-депутату Госдумы Валерию Рашкину

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что Калининский районный суд Саратовской области приговорил Рашкина к трем годам условно по делу о незаконной охоте. По версии следствия, Рашкин в ночь на 29 октября 2021 года на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Саратовской области застрелил из своего карабина лося, не имея при этом разрешения на добычу охотничьих ресурсов. В ту же ночь автомобиль с депутатом был остановлен сотрудником комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, который обнаружил в багажном отделении машины части разделанной туши убитого животного.