Мосгорсуд отменил постановление об отказе в УДО экс-депутату Госдумы Валерию Рашкину
Московский городской суд отменил постановление Кунцевского районного суда столицы, которым экс-депутату Государственной думы Валерию Рашкину было отказано в условно-досрочном освобождении от отбывания неотбытой части условного наказания. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
«Постановлением Кунцевского районного суда города Москвы экс-депутату Государственной думы Рашкину Валерию Федоровичу было отказано в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении от наказания. Московский городской суд отменил постановление и вернул ходатайство заявителю», – указано в сообщении.
Испытательный срок Рашкина по приговору о незаконной охоте должен закончиться 22 апреля 2024 года.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что Калининский районный суд Саратовской области приговорил Рашкина к трем годам условно по делу о незаконной охоте. По версии следствия, Рашкин в ночь на 29 октября 2021 года на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Саратовской области застрелил из своего карабина лося, не имея при этом разрешения на добычу охотничьих ресурсов. В ту же ночь автомобиль с депутатом был остановлен сотрудником комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, который обнаружил в багажном отделении машины части разделанной туши убитого животного.