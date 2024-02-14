В российской гимназии обнаружили огромную мину

В Волгограде в Краснооктябрьском районе в гимназии №12 на четвертом этаже обнаружили огромную минометную мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил региональный портал V1.ru.

По сведениям издания, опасное устройство долгое время оставалось незамеченным в российском учебном заведении.

Авторы из местных Telegram-каналов выяснили, что директор гимназии, которая является депутатом Волгоградской областной думы, страшную находку опровергает.

В свою очередь, источник V1.RU в оперативных службах подтвердил, что звонок из гимназии с сообщением об обнаружении мины действительно был.

«На место сразу должны были выехать полицейские, а уже затем информацию об этой находке должны были дальше передать военным», — пояснили в ведомстве.