Вылетевший в Барселону из Кутаиси самолет вернулся из-за сообщения о бомбе

Вылетевший в Барселону из Кутаиси самолёт вернулся из-за сообщения о бомбе
Самолёт, вылетевший из грузинского Кутаиси в направлении Барселоны, вернулся в аэропорт. Принять такое решение экипаж воздушного судна вынудило сообщение о взрывчатке на борту.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на международный аэропорт Кутаиси, самолёт вернулся спустя несколько минут после взлёта. Дополнительной информации о произошедшем пока нет.
Раннее сообщалось о летевшем из Дубая борте «Уральских авиалиний», который развернули в небе из-за состояния пассажирки.