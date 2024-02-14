Вылетевший в Барселону из Кутаиси самолет вернулся из-за сообщения о бомбе

Самолёт, вылетевший из грузинского Кутаиси в направлении Барселоны, вернулся в аэропорт. Принять такое решение экипаж воздушного судна вынудило сообщение о взрывчатке на борту.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на международный аэропорт Кутаиси, самолёт вернулся спустя несколько минут после взлёта. Дополнительной информации о произошедшем пока нет.