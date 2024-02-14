Оставленного умирать в квартире в Подмосковье спаниеля спасли

Спаниеля, оставленного умирать в квартире в Подмосковье, спасли
Полицейские спали спаниеля, которого хозяин оставил умирать в квартире в Подмосковье. Об этом стало известно в среду, 14 февраля.
По информации Telegram-канала Shot, спасатели в сопровождении сотрудников полиции вскрыли дверь. Пес выбежал навстречу стражам порядка и заинтересованно понюхал их.
Инцидент, о котором идет речь, произошел в подмосковном Томилино. Соседи услышали из-за двери одной из квартир жалобный скулеж. Выяснилось, что хозяин собаки запер питомца одного в квартире несколько дней назад и пропал.