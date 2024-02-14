Оставленного умирать в квартире в Подмосковье спаниеля спасли

Полицейские спали спаниеля, которого хозяин оставил умирать в квартире в Подмосковье. Об этом стало известно в среду, 14 февраля.

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По информации Telegram-канала Shot, спасатели в сопровождении сотрудников полиции вскрыли дверь. Пес выбежал навстречу стражам порядка и заинтересованно понюхал их.