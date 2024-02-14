С обвиняемого в халатности российского чиновника захотели взыскать миллионы

Прокуратура в Кургане просит взыскать с бывшего первого заместителя главы города Андрея Жижина в пользу мэрии 15 миллионов рублей. Об этом сообщает URA.RU .

По версии следствия, обвиняемый вовремя не расселил жильцов двух аварийных домов в Кургане. Также его обвиняют в том, что он якобы принял у подрядчика некачественное жилье для сирот в 2015 году. Обвинение хочет, чтобы чиновник возместил затраты на жилье, предоставленное сиротам из аварийных квартир.