Защита обжаловала приговор администраторам телеграм-канала "Тушите свет"

Сторона защиты обжаловала приговор, вынесенный коммерческому директору журналиста и телеведущей Ксении Собчак Кириллу Суханову, бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому (Кузьмину) и журналисту Тамерлану Бигаеву по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Это следует из карточки дела.

Суханова задержали в Москве 25 октября 2022 года. Позже по этому же делу был арестован Романовский (Кузьмин). 7 ноября того же года третьим подозреваемым по делу о вымогательстве стал Бигаев.

По версии стороны обвинения, Суханов, Кузьмин и Бигаев вымогали у Чемезова 11 миллионов рублей за удаление постов в телеграм-канале и установку блока на негативные новости, связанные с главой "Ростеха".

12 февраля суд в Москве приговорил Суханова к 7,5 года колонии, Романовского и Бигаева – к 7 годам тюремного заключения. При этом прокуратура ранее запросила для обвиняемых до 8 лет лишения свободы по делу о вымогательстве.