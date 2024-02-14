Двухлетняя девочка попала в больницу с ожогами, подышав над картошкой в Петербурге

В Петербурге двухлетняя девочка попала в больницу с ожогами, подышав над картошкой. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке".

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По информации Telegram-канала, инцидент произошел на улице Танкистов в Колпино. После процедуры ингаляции над картошкой ребенку вызвали скорую помощь, медики забрали девочку.

У двухлетнего ребенка диагностировали термические ожоги лица первой и второй степени. Кроме того, у девочки обожжены дыхательные пути.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту произошедшего. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.