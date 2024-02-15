На Конституцию США насыпали порошок

В Вашингтоне произошел странный инцидент – на защитный кейс с оригиналом конституции США насыпали порошок. В деле разбираются правоохранительные органы.

© EPA / ТАСС

Как сообщает американское Национальное управление архивов и документации (NARA), инцидент произошел 14 февраля после обеда. Злодеи насыпали на кейс порошок красного цвета и неизвестного состава.

Негодяев уже задержала полиция. Сейчас выясняются их мотивы, а также состав порошка, оказавшегося на артефакте.