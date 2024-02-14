Локальный режим ЧС ввели в Анапе после пожара в 11-этажном жилом доме

На экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации Анапы приняли решение ввести локальный режим ЧС на территории города в связи с мощным пожаром в многоэтажке на улице Объездной. Как сообщили в Telegram-канале мэрии курорта, это нужно для оперативной помощи жильцам и оценки ущерба.

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Чтобы приступить к восстановлению здания специалистам ГО и ЧС, ЖКХ, пожарного надзора, Росреестра, соцзащиты и других ответственных служб предстоит провести обследование помещений и составить свои заключения.

- Я благодарен анапскому пожарному гарнизону и всем приданным силам за самое главное: спасенные жизни. Сейчас наша задача предпринять все необходимые меры, чтобы помочь людям, как можно скорее вернуться к привычному образу жизни, - заявил мэр Анапы Василий Швец.

Сейчас в пунктах временного размещения, которые открыли в нескольких отелях города, находятся 60 жильцов пострадавшего дома, в том числе 10 детей. В ПВР также есть еще несколько сотен резервных мест на случай, если другие жильцы также захотят на время там остановиться.

Всех жильцов добавили в чат, где до них доведут всю актуальную информацию и ответят на интересующие вопросы по перспективам восстановления дома.

Как сообщалось ранее, 13 февраля около 6 часов вечера в 11-этажном многоквартирном доме на улице Объездной в Анапе начался сильный пожар. Огонь начал распространяться по мансардному этажу, затем перекинулся на некоторые квартиры.

Полностью потушить пожар удалось только к утру. Из здания эвакуировали 440 человек, часть из которых перевезли в ПВР.