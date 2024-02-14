Передача Бахрейном похитившего у дольщиков миллионы россиянина попала на видео

Передача Бахрейном Джамиля Темирханова, который обвиняется в мошенничестве со средствами дольщиков на общую сумму более 47 миллионов рублей, попала на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в Генпрокуратуре России.

На кадрах обвиняемого выводят из самолета и сажают в машину ФСИН России.

Ранее стало известно, что Бахрейн экстрадировал Темирханова. В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. В декабре 2023 года Россия запросила его выдачу из-за задержания афериста в королевстве. Он был в розыске с 2021 года.