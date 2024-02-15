Свердловчанина, убившего мать пятерых детей, отправили за решетку

Житель Алапаевска Александр Белюшин, который убил мать пятерых детей, отправится за решетку почти на 10 лет. Об этом URA.RU рассказали в свердловской прокуратуре.

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«Алапаевский городской суд назначил виновному наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу», — уточнили в ведомстве. При этом гособвинитель ранее запрашивал 12 лет колонии.