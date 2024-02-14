Учительница на Урале 27 раз уколола второклассника циркулем
В школе в поселке Малышева на Урале учительница исколола руку второклассника циркулем. На конечности ученика насчитали 27 уколов. Об этом сообщает портал «Екатеринбург онлайн».
Инцидент произошел еще 16 января. Девятилетний мальчик на перемене поссорился с одноклассницей — девочка хотела забрать у него дневник, чтобы передать учителю для записи замечания.
Школьник не захотел его отдавать и попытался перехватить его. При этом в руках у мальчика был циркуль, который при движении поцарапал девочке руку. По его словам, это произошло случайно.
О происшествии узнала классная руководительница мальчика.
Когда начался урок, она забрала циркуль у мальчика, вывела его из-за парты и начала колоть тыльную сторону ладони. При этом она повторяла вопрос: «Тебе нравится?».
После урока девочка, с которой у школьника произошел конфликт, посочувствовала ему и сказала, что что не хотела, чтобы так получилось. Дома мальчик рассказал о произошедшем отцу, который отвез его в травмпункт. В ситуации разбирается полиция, говорится в сообщении.
Другой инцидент произошел в спецшколе № 1, расположенной в Новоуральске. Преподаватель ударил девочку-инвалида во время занятий, произошедшее было снято одним из учеников на видео. По факту случившегося региональным отделением прокуратуры была организована проверка.