Учительница на Урале 27 раз уколола второклассника циркулем

В школе в поселке Малышева на Урале учительница исколола руку второклассника циркулем. На конечности ученика насчитали 27 уколов. Об этом сообщает портал «Екатеринбург онлайн».

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Инцидент произошел еще 16 января. Девятилетний мальчик на перемене поссорился с одноклассницей — девочка хотела забрать у него дневник, чтобы передать учителю для записи замечания.

Школьник не захотел его отдавать и попытался перехватить его. При этом в руках у мальчика был циркуль, который при движении поцарапал девочке руку. По его словам, это произошло случайно.

О происшествии узнала классная руководительница мальчика.

Когда начался урок, она забрала циркуль у мальчика, вывела его из-за парты и начала колоть тыльную сторону ладони. При этом она повторяла вопрос: «Тебе нравится?».

После урока девочка, с которой у школьника произошел конфликт, посочувствовала ему и сказала, что что не хотела, чтобы так получилось. Дома мальчик рассказал о произошедшем отцу, который отвез его в травмпункт. В ситуации разбирается полиция, говорится в сообщении.