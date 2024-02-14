Пропавшего год назад россиянина нашли при чистке каналов

В Краснодаре мужчину, который пропал почти год назад, нашли при чистке каналов озера Карасун. Об этом сообщает 93.ru.

По информации издания, мужчину без признаков жизни нашли в воде недалеко от дома, при себе у него были деньги и документы. Известно, что у россиянина был свой сервис по ремонту мотоциклов.

59-летний мужчина ушел из дома на улице Средней 24 января 2023 года и не вернулся. Как уточнили в управлении Следственного комитета (СК) по Кубани, обстоятельства произошедшего выясняются, проводится судебно-медицинская экспертиза.