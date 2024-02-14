Россиянина осудили за лжеминирование моста

"Карталинский городской суд Челябинской области признал виновным жителя региона в совершении преступления по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Суд приговорил его к лишению свободы сроком на один год и восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.