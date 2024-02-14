Россиянина осудили за лжеминирование моста

Карталинский городской суд Челябинской области признал местного жителя виновным в ложном сообщении о минировании железнодорожного моста и приговорил его к одному году и восьми месяцам заключения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ России по региону.
"Карталинский городской суд Челябинской области признал виновным жителя региона в совершении преступления по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Суд приговорил его к лишению свободы сроком на один год и восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ранее мужчина анонимно сообщил о якобы минировании железнодорожного моста. После этого его установили и задержали сотрудники УФСБ России по региону совместно с полицией.