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В российском регионе две школьницы отравились угарным газом в жилом доме

В жилом доме в Астрахани две школьницы отравились угарным газом, спасти их не удалось. Об этом сообщила прокуратура Астраханской области в Telegram-канале.

Две школьницы отравились угарным газом в жилом доме в Астрахани
© Telegram-канал «Прокуратура Астраханской области»

Надзорное ведомство уточнило, что несовершеннолетние отравились газом из-за неправильного обращения с отопительным оборудованием в доме. Из-за этого произошло задымление.

Правоохранительные органы после случившегося начали проверку.

«В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению законными представителями обязанности по воспитанию детей», — сообщили в прокуратуре.

Не выжили школьницы в возрасте 16 лет, передает ТАСС.

Ранее в городе Малгобек в Ингушетии пять человек, в том числе четверо детей, отравились угарным газом. Причиной утечки газа в МЧС назвали неисправность вытяжной системы газовой водонагревательной колонки.

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