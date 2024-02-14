Две школьницы отравились угарным газом в жилом доме в Астрахани

В жилом доме в Астрахани две школьницы отравились угарным газом, спасти их не удалось. Об этом сообщила прокуратура Астраханской области в Telegram-канале.

© Telegram-канал «Прокуратура Астраханской области»

Надзорное ведомство уточнило, что несовершеннолетние отравились газом из-за неправильного обращения с отопительным оборудованием в доме. Из-за этого произошло задымление.

Правоохранительные органы после случившегося начали проверку.

«В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению законными представителями обязанности по воспитанию детей», — сообщили в прокуратуре.

Не выжили школьницы в возрасте 16 лет, передает ТАСС.