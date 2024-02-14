В Сочи полностью восстановлено движение поездов

"В 04:58 на участке Дагомыс — Лоо открыли движение поездов по двум путям одновременно В ближайшие дни на участке ещё будут проводиться отдельные виды работ. В частности, продолжится восстановление контактной сети, а также террасирование горного склона и нарезка горных канав", - говорится в сообщении.