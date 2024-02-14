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В Сочи полностью восстановлено движение поездов

Движение поездов на перегоне Дагомыс — Лоо под Сочи полностью восстановлено после схода селя. Об этом сообщает Telegram-канал Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

В Сочи полностью восстановлено движение поездов
© РИА Новости

"В 04:58 на участке Дагомыс — Лоо открыли движение поездов по двум путям одновременно В ближайшие дни на участке ещё будут проводиться отдельные виды работ. В частности, продолжится восстановление контактной сети, а также террасирование горного склона и нарезка горных канав", - говорится в сообщении.

Сель на перегоне Дагомыс Лоо сошел в ночь на понедельник, 5 февраля. Он полностью заблокировал проезд всем поездам и электричкам.

Позже глава Сочи Алексей Копайгородский рассказывал, что для транспортировки пассажиров поездов, остановившихся из-за схода сели, на станции Лоо и Дагомыс были направлены автобусы.

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