Российский суд арестовал напавших на участника СВО подростков

«Школьники, избившие участника СВО в Уссурийске, состоят на профилактическом учете, но кроме полиции основательную профилактическую работу с ними толком не проводили. Есть вопросы к школе, поскольку это задача и образовательного учреждения тоже», — рассказала уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова .

О задержании подростков, которые вымогали деньги у участника СВО, сообщалось 11 февраля. По данных правоохранительных органов, школьник в возрасте 15-16 лет пришли в квартиру 32-летнего мужчины, между ними возник конфликт на фоне невозврата долга. В СК уточнили, что инцидент произошел в конце января. Подростки под предлогом мнимого долга проникли в квартиру к потерпевшему, избили его и похитили имущество на общую сумму семь тысяч рублей.