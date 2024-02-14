На Сахалине сотрудницу банка обвинили в хищении 6 млн рублей

Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудницы банка на Сахалине, которую обвиняют в хищении средств клиента на сумму более 6 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области .

"Она (сотрудница банка - прим. ТАСС) обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконные получения сведений, составляющих банковскую тайну), ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), п. "Б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража)", - рассказали в надзорном ведомстве и добавили, что максимальное по строгости наказание в данном случае - лишение свободы на срок до 10 лет.

Органом следствия установлено, что с сентября 2021 года по сентябрь 2022 года жительница города Южно-Сахалинска, работавшая в филиале одного из банков в городе Долинске (юг Сахалина), использовала свое служебное положение и через доступ к банковским счетам клиентов незаконно получила сведения, составляющие банковскую тайну. Она совершила хищение денежных средств клиента банка на сумму более 6 млн рублей. В ходе предварительного расследования ущерб потерпевшему возмещен в полном объеме.